Dianas ånd hvilede over interview: Meghan overvejede selvmord og bad om hjælp. Men fik den aldrig

I over en uge var der varmet op til Oprah Winfreys eksklusive og to timer lange interview med prins Harry og hertuginde Meghan.

Men de store bomber detonerede først i selve interviewet, der blev vist klokken 02 dansk tid. Som historien om, at de faktisk blev gift tre dage før deres bryllup, at kronprins Charles ikke tog telefonen, når Harry ringede og at et medlem af kongefamilien havde spurgt Harry om, hvor mørk han troede lille prins Archie ville blive.