Kongehusekspert: Racisme-antydning er meget kontroversiel, men guf for boulevardpressen

En højgravid kongelig med selvmordstanker, som hoffet ikke vil hjælpe, og en royal familie, der tilsyneladende var bekymret for hudfarven på nyeste skud på stamtræet.

Et opsigtsvækkende interview med britiske prins Harry og hans hustru, Meghan Markle, er gået verden rundt her til morgen, og de opsigtsvækkende beskyldninger fra parret kan ikke undgå at skade det britiske monarki, vurderer historiker og kongehus-ekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»Alle historiske erfaringer fra både Storbritannien og andre lande viser, at når der er ballade eller skandaler, så er det noget, der skader kongehuset. Selv om de ikke angriber dronning Elizabeth, men siger, at de har godt forhold til hende, så er den slags noget, der generelt skader kongehuset«, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han peger dog på, at det britiske kongehus er et af de mest populære og nyder stor opbakning i befolkningen. Derfor skal der meget til at trække tæppet helt væk under monarkiet.