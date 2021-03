10 blodige år: Den krig havde Syrien ikke behøvet

Syrien

Land i krig

Assad-familien har hersket i Syrien i 51 år, først faderen, Hafez al-Assad, 1970-2000 og siden sønnen, Bashar al-Assad.

En borgerkrig har raset i Syrien siden 2011, hvor diktaturet mødte folkelige krav om politisk frihed med vold.

Assad har genvundet magten over to tredjedele af Syrien med hjælp fra Rusland, Iran og den libanesiske Hizbollah-milits. Tyrkiet og USA har også baser på syrisk jord. Israel gennemfører hyppigt luftangreb på iranske mål i Syrien.

Godt 12,5 millioner syrere er på flugt, halvdelen inden for landet, den anden halvdel i Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak, Egypten og europæiske lande.

Kurdere forsøger at opretholde et autonomt område i Nordøstsyrien.

Assad og højtstående syrere er mål for amerikanske og EU-sanktioner.

FN giver Assad-regimet ansvaret for brug af kemiske våben. Et mindre antal kemiske angreb er gennemført af religiøse militser.

FN’s Sikkerhedsråd har i resolution 2254 vedtaget et krav om våbenhvile og afholdelse af et frit valg under FN-overvågning. Syriens diktatur afviser at tillade en fri organisering og opstilling af alternativer til Assad-regimet.

