10 år efter tsunamien: Bør Japan have atomkraft? Og er mafiaen virkelig ond?

En hvid og blå sightseeingbåd med navnet ’Hamayu’ ligger oven på et hotel. Bådens næse stikker faretruende ud over bygningen, hvis vinduer og facade er ødelagt. Foran hotellet ligger hundredvis af bygningsdele fra omkringliggende huse: lidt tag, en del af en veranda, brædder og knust glas.

For 10 år siden var det sådanne scenarier, man kunne finde i det meste af den japanske by Otsuchi. 11. marts 2011 ramte Japans værste naturkatastrofe i nyere tid: jordskælvet ved Sendai og den efterfølgende tsunami, der både var skyld i godt 20.000 menneskers død og en enorm atomkraftkatastrofe. Det var tsunamien, der skyllede båden ’Hamayu’ op på taget af hotellet.

Ud over at lægge et stort område i ruiner og koste det japanske samfund milliarder af yen satte naturkatastrofen gang i nye debatter, ligesom gamle dilemmaer blev genovervejet. Her er tre af de diskussioner, naturkatastrofen fra 2011 satte i gang, og som stadig debatteres i det japanske samfund.

I 2011 havde Japan haft atomkraft i 45 år, og 30 procent af landets samlede energi kom fra atomkraft. Regeringen havde en plan om at hæve dette til 40 procent.