Svært at finde: 12 mænd og kvinder, der ikke allerede har konkluderet, om Derek Chauvin dræbte George Floyd eller ej

Har du været i kontakt med politiet? Har du protesteret mod racisme? Hvilke podcasts lytter du til? Hvilke tv-stationer ser du? Kender du personligt nogen politibetjente?

Med et 14-sider langt spørgeskema begyndte udvælgelsen mandag af de 12 jurymedlemmer og to reserver, der i retten i Minneapolis skal afgøre, om det var drab, da den hvide betjent Derek Chauvin satte sit knæ i nakken på den afroamerikanske mand George Floyd og holdt det der i over 8 minutter, mens Floyds krop blev livløs.

Spørgsmålene understreger, hvor dybt retssagen er indlejret i det splittede USA’s opgør om race og retfærdighed, og skaber frygt for, om forsvaret vil prøve at blokere afroamerikanere fra juryen.

Ligestillingsforkæmpere over hele verden ser retssagen som en test af, om det overhovedet kan lade sig gøre at få politifolk dømt for vold og drab på sorte. Derek Chauvins forsvarere prøver at få flyttet retssagen ud af Minneapolis, hvor vreden over politivold har været særlig stor. Det har dommer Peter Cahill afvist. Ingen del af Minneapolis har været afskåret fra den enorme opmærksomhed om sagen, sagde han.

Det bliver en »monumental« opgave at enes om en jury, og det kan næppe lade sig gøre at samle en, der er »upartisk«, sagde Joe Friedberg, en kendt forsvarsadvokat fra Minneapolis, til nyhedsmediet PBS.