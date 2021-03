Derek Chauvins udtryksløse ansigt bliver kaldt anklagerens trumfkort

Har du været i kontakt med politiet? Har du protesteret mod racisme? Hvilke podcasts lytter du til? Hvilke tv-stationer ser du? Kender du personligt nogen politibetjente?

På baggrund af et 14-sider langt spørgeskema begyndte udvælgelsen mandag af de 12 jurymedlemmer og to reserver, der i retten i Minneapolis skal afgøre, om det var drab, da den hvide betjent Derek Chauvin sidste forår satte sit knæ i nakken på den afroamerikanske mand George Floyd og holdt det der i over 8 minutter, mens Floyds krop blev livløs.

Uden for retsbygningen i Minneapolis har der op til starten været demonstrationer mod systemisk racisme og politibrutalitet, og indenfor viser spørgsmålene også, hvor dybt retssagen er indlejret i det splittede USA’s opgør om race og retfærdighed.

Ligestillingsforkæmpere over hele verden ser retssagen som en test af, om det overhovedet kan lade sig gøre at få politifolk dømt for vold og drab på sorte. Derek Chauvins forsvarer mener ikke, det kan lade sig gøre at få en fair retssag i Minneapolis, hvor vreden er særlig stor, og prøver at få flyttet retssagen ud af byen. Det har dommer Peter Cahill afvist. Intet hjørne af Minneapolis har været afskåret fra den enorme opmærksomhed om sagen, har han sagt.