Selv Bernie Sanders kan ikke få armene ned over Bidens gigantiske hjælpepakke

I sin biografi beskriver Barack Obama ikke uden en vis bitterhed, hvordan han i sin første tid i Det Hvide Hus fik kørt en hjælpepakke igennem Kongressen i 2009 i finanskrisens mest kritiske dage.

Men, skriver Obama, og her kommer bitterheden: Selv om pakken endte med at være det første signifikante skridt ud af krisen, blev han mødt af sønderlemmende kritik. Ikke kun fra republikanerne, men også fra egne demokratiske rækker.

Progressive demokrater, skriver Obama, fokuserede mere på det, han havde måttet opgive for at få pakken stemt igennem, end på alt det, pakken fik gennemført. Pakken var på trods af sine milliarder dollars for lille, syntes nogle. Miljøgrupper fokuserede på et mindre beløb til clean coal frem for på det større beløb til vedvarende energi, mens transportentusiaster brokkede sig over, at det allokerede pengebeløb til kollektiv transport kunne have været større, skriver Obama.

Beskydningen fra fjender såvel som støtter fik Obama til at tænke på Yeats’ digt ’The Second Coming’: