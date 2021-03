Demokratiaktivisten Ted Hui afslører nye planer og forudser, at han nu vil gøre Kinas vrede mod Danmark endnu større

Tilbage i december flygtede den kendte demokratiforkæmper Ted Hui fra Hongkong til Danmark. Hans flugt blev kun gjort mulig, fordi den konservative folketingspolitiker Katarina Ammitzbøll havde sendt ham en officiel invitation til at besøge Folketinget, og en anden folketingspolitiker, Uffe Elbæk fra Frie Grønne, dernæst havde strikket et falsk program sammen med en stribe opdigtede møder.

I Hongkong var Ted Hui tiltalt for ni forskellige lovovertrædelser og kun løsladt på kaution, men med invitationen og det falske mødeprogram lykkedes det ham at snyde politiet og få tilladelse til at rejse til Danmark.

Efter få dage i Danmark tog han videre til Storbritannien, men lod det stå åbent, hvor han ville slå sig ned permanent.

Nu har Ted Hui tilsyneladende taget en endelig beslutning. Ted Hui oplyser til Politiken, at han tirsdag morgen ankom til Australien for at bosætte sig i landet og bruge det som en base til at fortsætte sin kamp for demokrati.

Internationalt er Australien en af de skarpeste kritikere af det kinesiske styre, og Ted Hui fortæller, at hans ankomst i et vist omfang er sket med hjælp fra den australske regering. Australien har som følge af coronapandemien et omfattende indrejseforbud.