Politikens unge og uforfærdede stemme i Damaskus fortæller igen

I tre år var Ekram Jalboutt Politikens stemme fra Den Syriske Borgerkrig. Mens bomberne faldt, regimet myrdede løs, hendes familie gik i opløsning, og kærligheden bristede, skrev hun fra 2013 ’Dagbog fra Damaskus’ med ung og uforfærdet pen. Og så en dag i 2016 blev der tavst. Ikke flere ord. Nu har vi fundet hende i Holland, og hun fortæller igen. Om en far, der troede på Vesten og Obama, om en søster, der måtte lade sine to drenge på 6 og 10 år flygte, uden at hun selv tog med. Om en ung og begavet kvinde, der midt i krigens rædsler fandt noget, hun under alle unge kvinder at finde: Sin frihed. Men vi begynder et andet sted. For i 2013 satte hun Politiken i forbindelse med sine brødre, så vi kunne følge dem på deres flugt.