I Mexico endte kvindernes kampdag i voldsomme sammenstød

Navne på flere hundrede kvindelige ofre stod skrevet med spraymaling på hegnet foran National Paladset i Mexico.

Kvinder som er blevet myrdet på grund af deres køn.

Landet har i flere år været præget af barbariske kvindemord med tydelige kvindefjendske motiver.

Drab på kvinder i Mexico ligger på et uhyggeligt højt niveau med cirka 10 mord om dagen. Regeringens ligegyldighed drev kvinderne til at demonstrere foran paladset på Kvindernes internationale kampdag.

Det endte alt andet end fredeligt.

Foto: Claudio Cruz/Ritzau Scanpix

Dagen før Kvindernes internationale kampdag satte den mexicanske regering hegnet op. Begrundelsen var, at de ville »beskytte paladset mod hærværk« og kaldte den en »fredsvæg«, skrev BBC.

Foto: Henry Romero/Ritzau Scanpix

Kvinderne rasede mod beslutningen truffet af landets præsident, og de ville have svar på, hvad han egentlig var bange for. Som modsvar stimlede flere kvinder sammen i løbet af natten, og i fællesskab blev der spraymalet navne på kvindelige ofre - ikke en eneste del af muren stod uberørt tilbage.

Foto: Toya Sarno Jordan/Ritzau Scanpix

Regeringen har længe været kritiseret for at vende det blinde øje til landets uhyggelige statistikker, hvad angår vold og drab på kvinder. Inden demonstrationen udtalte en af frontkvinderne, at regeringen havde gjort mere for at beskytte paladset, end de havde gjort for at beskytte kvinder fra voldtægt. Ifølge The New York Times er det særligt præsidenten, der står for skud. Han beskyldes for at holde hånden over en politiker, der er anklaget for at stå bag flere voldtægter af kvinder.

Foto: Toya Sarno Jordan/Ritzau Scanpix

Reuters skriver, at fem millioner kvinder var ofre for seksuel vold i anden halvdel af 2020 i Mexico. Forbrydelser mod kvinder steg med næsten 130 procent mellem 2015 og 2020.

Foto: Carlos Jasso/Ritzau Scanpix

Sidste år var der en lignende demonstration, hvor cirka 80.000 deltog for at vække regeringen. I år endte demonstrationen med at demonstranter forsøgte at rive metal-hegnet ned, og politiet reagerede med peberspray.