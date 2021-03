Per Stig Møller om Danmarks særlige udsending: »Det kræver, at man kender dem rigtig godt, og det gør han jo så præcis ikke«

Tidligere udenrigsminister med et stort netværk og godt kendskab til både dansk og international toppolitik. Det var nogle af de kvalifikationer, statsminister Mette Frederiksen pegede på, da regeringen tirsdag udpegede Kristian Jensen som særlig udsending i kampen om at sikre Danmark en plads i FN’s Sikkerhedsråd i 2025 og 2026.

»Det gør dig til den helt rette mand til at kæmpe for bred global opbakning til Danmarks kandidatur«, sagde Mette Frederiksen på pressemødet henvendt til det den nyansatte.

Men hvad kræver det for et land som Danmark at erobre en af de 10 ikke-permanente pladser i Sikkerhedsrådet, og hvad er det for en opgave, der venter Kristian Jensen de næste fire år, og hvilke kvalifikationer kalder det på?