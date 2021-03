Hvad skete der egentlig i Dara'a for ti år siden?

De, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden, og de, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden.

Citatet, der stammer fra den britiske forfatter George Orwells verdensberømte roman ’1984’, indleder også dokumentarfilmen ’Frihed, håb og andre synder’ af Rami Farah. Filmen handler om at generobre kontrollen over fortællingen om den syriske konflikt og det, der startede den for nu ti år siden i den sydsyriske by Dara’a.

Dokumentaren viser et møde mellem litteraturelskeren Yadan, Odai, der studerede idræt, og Rani, der studerede jura; tre mænd fra Dara’a. De er gamle venner, som genforenes efter mange års adskillelse i en ellers tom teatersal.

Foran et stort lærred diskuterer de tre mænd, som alle endte med at flygte fra Syrien, videoer og billeder, som de selv tog fra begyndelsen af oprøret mod den syriske diktator, Bashar al-Assad. Hver enkelt detalje diskuteres og vendes for at fastholde fortællingen om opstanden.