Orbán og Babis vil også snakke om vacciner i Israel

Tjekkiets ministerpræsident Andrej Babis og Ungarns ministerpræsident Viktor Orban er hyppige tilhører Visegrad-samarbejdet L-R Czech Prime Minister Andrej Babis and Hungarian PM Viktor Orban attend a press conference after the meeting of the Visegrad Four (V4, comprised of Slovakia, Czech Republic, Hungary and Poland) to discuss coronavirus in Europe, situation in Turkey, migration and EU budget framework, on March 4, 2020, in Prague, Czech Republic. Photo/Roman Vondrous (CTK via AP Images)