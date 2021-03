Her bor de syriske flygtninge nu

Det er en tidlig morgen på den græske ø Lesbos i juni 2015. Allerede før båden med flygtningene fra Tyrkiet når stranden, blæser jublen hen over vandet. De første unge mænd springer i land. De synger, beder, græder. Takker hinanden, Gud og Allah.



En ung mand griber fat i gummibådens nødblus og tænder det. I et kort øjeblik hylles det gyldne daggry ind i et skær af pink. Han danser, og de andre danser med ham. Der er mange børn. De begynder straks at lege i vandet, flintrer glade rundt og ser på deres forældre, som måske aldrig har været lykkeligere. En mand bærer en kørestol ud af gummibåden. En anden bærer en handikappet pige ud af båden og sætter hende i kørestolen.

I en jomfruelig rus af lykke løber de rundt mellem hinanden. Nogle er tidligere kæntret i en anden båd, og alle oplevede de, hvordan Tyrkiets kystvagt skød op i luften her til morgen. Men nu er de her. Vi er to fra Politiken, der ikke har gjort andet end at være her i det øjeblik, hvor de nåede deres drømmes mål. Men vi skal have tak, gribe deres hænder og dele deres glæde.

»Er det Grækenland?«, siger en ung mand på fattigt engelsk.