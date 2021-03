Klummeskribent på New York Times: Derfor holdt jeg op med at løbe under pandemien (og sådan kom jeg i gang igen)

Da pandemien ramte, var jeg 35 år gammel og overraskende nok i mit livs form. Først havde jeg løbet en maraton på under tre timer, og jeg blev hurtigere og hurtigere.

Jeg førte regnskab, og hver eneste dag skrev jeg ned, hvor mange kilometer jeg havde løbet. Nogle gange kunne jeg løbe over 160 kilometer på en uge, før og efter arbejde. I min kalender fik jeg kilet løbeturene ind som i et spil Tetris. Min indsats gav endnu en bonus ved også at give min karriere et markant løft i den rigtige retning. Det var næsten for godt til at være sandt.

Men da ordren så lød, at vi skulle blive hjemme, holdt jeg op. Ikke kun, fordi vi ikke længere vidste, hvad det var sikkert at gøre. Hele mit indre barometer var gået i kludder. Normalt ville jeg bare anstrenge mig endnu mere, når det var problemer. Men denne gang var det anderledes, lidelserne var så overvældende, så globale, og lå helt uden for min kontrol. Jeg lukkede selv ned.

Selv da det så blev trygt at bevæge sig ud igen, havde jeg svært ved at komme i gang. Sædvanligvis løber jeg kun i to hastigheder, enten langsomt eller hurtigt. Jeg havde hele tiden mål, der skulle nås, mit liv var blevet en trædemølle – et tydeligt tegn på, at noget skulle forandres. Så jeg gjorde det, som jeg altid har forbundet med afslapning: Jeg satte mig på sofaen med min mobiltelefon.