»Permanent konflikt er den nye normaltilstand«: EU og Storbritannien skændes om Brexit og vacciner

Et berømt sociologisk studie af Arlie Hochschild viser, hvordan stewardesser ved arbejde med følelsesapparatet formår at smile indbydende, uanset hvad uvorne passagerer byder dem.

Mindre almindeligt er det nok, at mennesker af strategiske årsager vælger fremstå edderspændt rasende, selvom de i virkeligheden er noget så fornøjede, men man må formode, at den britiske udenrigsminister Dominic Raab virkelig har arbejdet med følelserne for at svinge sig op til den bestyrtelse, han giver udtryk for overfor EU disse dage.

Dominic Raab, der er kendt som en Brexit-hardliner, raser i flere britiske medier over en »komplet fejlagtig« sætning, som han har fundet nederst i et nyhedsbrev fra Charles Michel, formanden for Det Europæiske Råd, og den har tilmed fået ham til at indkalde EU’s ambassadør i London til skideballe.

I sit nyhedsbrev, som i øvrigt handlede om, at EU – i modsætning til hvad kritikerne siger – klarer vaccinespørgsmålet forrygende flot, skrev Charles Michel en enkelt sætning om, at Storbritannien har indført »et regulært eksportforbud af vacciner«.