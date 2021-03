Bag billederne af itusprængte og lemlæstede kvinder insisterer Tahmina fra Sorø på at være optimist

Indrømmet.

Når man har dækket krigen i Afghanistan siden 2007, besøgt forskellige dele af landet og tilbragt uger og måneder på reportage i Helmand, så er det svært.

Svært at bevare en tro på, at de uendelige krige i det forarmede og gennemkorrupte land kan ende godt – eller bare ikke rigtig skidt. Svært at se noget lyst og ikke et grusomt forhindringsløb med et krigstræt Vesten på vej mod udgangen. Imens Afghanistan fortsætter rundt og rundt i et hamsterhjul af vold, kvindeundertrykkelse og formørket islamisme.