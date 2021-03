Bloddryppende bøddel ved et tilfælde

Hvordan Syriens præsident, Bashar al-Assad, vil markere 10-året for oprøret mod hans regime, vides ikke. Der er ingen officielle arrangementer, intet på hans instagramprofil eller andet, der røber noget. 15. marts 2021 forbigås formentlig i tavshed.

Men en ting er sikker. Assad vil være isoleret. Helt bogstaveligt. Mandag blev det annonceret, at han og hans kone, Asma al-Assad, er testet positive for coronavirus, og derfor er regentparret i selvisolation den næste uges tid.

Meget mere symbolsk kunne det næsten ikke blive. Assad, der sidder ene og alene i sit enorme palads og skuer ud over det sønderbombede land, som han har bevaret magten over – men på bekostning af stort set alt andet.

For det er ikke bare fysisk, at Assad er isoleret. Ti års borgerkrig, hvor han og hans regime har brugt alle midler til at klynge sig til magten – tortur, tøndebomber, udsultning, kemiske våben – har gjort Bashar al-Assad til en international paria. Krigen har reduceret Syrien fra at være en regional stormagt til en skueplads for andre magters magtkampe.

Det er svært at huske i dag, men da Assad overtog magten i Syrien i 2000, havde Syrien besat Libanon, havde et frygtet militær, en stærk alliance med Iran og var en magtfaktor, man måtte regne med. Nu er det en rygende ruinhob, og uden Rusland og Iran ville Assad ikke have kunnet fastholde magten – han og alle andre ved det.