Øjenvidne i Damaskus: »Jeg ser folk omkring mig, der hverken har råd til mad eller drikke. Jeg ser, at folk sulter. Jeg ser deres smerte«

Nawal opremser sine skrækkelige oplevelser for mig. Hun har set sin hjemby blive belejret af Islamisk Stat og mistet alle sine rettigheder. Hun har mødt en grædende slavegjort yazidi-kvinde, hvis ejer havde gjort hende gravid. Hun er flygtet fra IS midt om natten med sin lille søn i favnen. Og hun har mistet sin far til regimets berygtede torturfængsler.

Det hele har været et langt levende mareridt, siger 36-årige Nawal. Men selv om borgerkrigen i Syrien efter 10 lange år er ved at være slut, mener hun det, når hun siger, at hun aldrig har oplevet sine landsmænd så desperate, som de er lige nu.

»Der er mange historier om tyve, der bryder ind hos familier og slår dem ihjel for at stjæle deres penge. Folk kan finde på at dræbe, fordi de har gæld. Jeg stoler ikke længere på nogen. Folk er sultne, og det gør mig bange«.