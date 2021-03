EU-Parlamentet: Syrien-børn skal hjem til Europa

Christel Schaldemose. Niels Fuglsang. Marianne Vind.

Stemmelisten talte sit tydelige sprog, da EU-Parlamentet torsdag stemte om en resolution om de europæiske børn, der sidder indespærret i flygtningelejre i Syrien, kontrolleret af Islamisk Stat. Der var et tordnende flertal for, 568 mod 79, og næsten hele den store socialdemokratiske gruppe stemte for.

Undtagen de tre danske socialdemokrater. Tidligere i afstemningen, under et ændringsforslag, havde de følgeskab af en enlig græker, Nikos Androulakis, men han røg af, og så var der kun de tre danskere tilbage på nej-holdet. Resten af gruppen, 145 er de i alt, stemte for.