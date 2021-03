Europas socialdemokraterne kræver Syriens-børnene hjem til Europa. Kun de danske socialdemokrater siger nej

Christel Schaldemose. Niels Fuglsang. Marianne Vind.

Stemmelisten talte sit tydelige sprog, da EU-Parlamentet torsdag stemte om en resolution om de europæiske børn, der sidder indespærret i flygtningelejre i Syrien, kontrolleret af Islamisk Stat. Der var et tordnende flertal for, 568 mod 79, og næsten hele den store socialdemokratiske gruppe stemte for.

Undtagen de tre danske socialdemokrater. Tidligere i afstemningen, under et ændringsforslag, havde de følgeskab af en enlig græker, Nikos Androulakis, men han røg af, og så var der kun de tre danskere tilbage på nej-holdet. Resten af gruppen, 145 er de i alt, stemte for.

»Vi synes ikke, det er den rigtige politik at tage børnene hjem. Derfor stemte vi imod. For tager vi børnene hjem, kommer forældrene med, og de har vendt Danmark ryggen og støttet forkastelige ting i Syrien. Her er vi enige med den danske regering«, siger Niels Fuglsang.