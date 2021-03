I Danmark taler vi om at åbne, når alle over 50 år er vaccineret. I Norge går man skridtet videre

Norge kan ikke åbne, før alle indbyggere over 45 år er vaccineret. Sådan lyder vurderingen fra områdedirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Geir Bukholm, der siger, at Norge først kan åbne, når hospitalerne ikke længere risikerer at blive overbelastet.

»Vi tror ikke, at vi er der, før vi har vaccineret ned til 45 år«, siger han til ugeavisen Morgenbladet ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

»Foreløbige estimater viser, at på det tidspunkt har vi vaccineret så stor en del af befolkningen, at risikoen for, at vi overbelaster sundhedsvæsenet, er lille«.

FHI anslog tidligere i denne uge, at de fleste personer over 65 år i Norge ville være vaccineret inden midten af maj. Det var dog inden nyheden, om at Norge får op mod en million færre vaccinedoser fra AstraZeneca, kom, og før det blev kendt, at de norske myndigheder suspenderer brugen af vaccinen, indtil danske rapporter om mulige dødelige bivirkninger er undersøgt.

230.000 nordmænd er færdigvaccineret

Ifølge Geir Bukholm er der flere eksempler på, at raske personer under 65 år er havnet på hospitalet.

»Vi har set en række personer i aldersgruppen fra 45 til 65 år, hvor en del af dem er havnet på hospitalet og har brug for intensiv behandling, selv om de ikke har været særligt disponerede for alvorlig sygdom«, siger Bukholm til Morgenbladet ifølge NTB.

Der bor knap 5,4 millioner mennesker i Norge. 1,1 million af disse er i alderen fra 45 til 64 år. 230.000 mennesker i Norge er indtil nu færdigvaccineret.

I Danmark er der bred politisk enighed om, at landet i princippet kan åbnes igen, når alle over 50 år er vaccineret. Det blev slået fast under en partilederrunde på TV 2 torsdag aften i anledning af etårsdagen for nedlukningen.

Enigheden kommer i forlængelse af, at Venstre har fremlagt en plan, hvor restriktionerne gradvist lempes, frem til at alle over 50 år samt sårbare er vaccineret. I sin genåbningsplan lægger statsminister Mette Frederiksen (S) ligesom et bredt flertal blandt partierne op til, at børn og unges skolegang står først for. Næst i rækkefølgen vil formentlig være liberale erhverv som frisører samt udendørsaktiviteter.

ritzau