Kinas ambassade: Hongkong er i sin fulde ret til at bede om informationer om folketingspolitikere

Blandt Folketingets partier har det vakt stor røre, at myndighederne i Hongkong for nylig bad den danske regering om juridisk assistance til at undersøge, hvordan danske politikere i december sidste år hjalp demokratiforkæmperen Ted Hui med at flygte fra Hongkong til Danmark.

Venstre og Dansk Folkeparti krævede torsdag i Politiken, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) indkalder den kinesiske ambassadør til samtale.