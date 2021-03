Han tænker for langt til at tweete, holder meget af insekter og er Tysklands grønne sensation

For mange år siden droppede Winfried Kretschmann sin sideskilning, fordi datteren sagde, han lignede en fra de konservative. Nu har han så pindsvinefrisure, de hvide børster står lige op i luften. Det er blevet hans varemærke.

Et andet varemærke er hans samling af grønne slips. Han har altid nogle ekstra i lommen, fordi han er slem til at spilde ned ad sig. Men han spilder sjældent sovs, for han bryder sig ikke særlig meget om sovs. Derimod er han vild med insekter og slagboremaskiner.

Ligegyldige detaljer? Nej, ikke når det gælder Winfried Kretschmann. Den slags oplysninger er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor denne 72-årige mand med den tykke schwabiske dialekt siden 2011 har kunnet sidde som ministerpræsident i den industristærke tyske delstat Baden-Württemberg, der med sine 11 millioner indbyggere er større end de fleste europæiske nationer.

Kretschmann sætter en ære i at være tæt på borgerne. Og i hans tilfælde virker det som mere end en politikerkliché. Hans hjemmeside er indrettet som et digitalt opslagsværk med et eneste emne: ham selv. Hvis borgerne skal føle sig tæt på ham, må de vide, hvem han er.

Det er ikke kun de flatterende sider, han lægger frem, men for eksempel også, at han som ung lærer var tæt på at blive fyret, fordi han hang ud med revolutionære kommunister.