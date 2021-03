Chokbølger blev afløst af total panik i Élysée-palæet

Præsident Emmanuel Macron og kredsen omkring ham går fra det ene chok til det andet i disse uger, hvor coronaens tredje bølge rammer hovedstadsregionen og flere storbyer med en styrke, der minder om epidemiens første fase for et år siden.

Det er i sig selv alvorligt, og det er katastrofalt for præsidenten, som ved præsidentvalget i april næste år vil sælge sig selv til vælgerne som manden, som med sikker hånd styrede Frankrig gennem epidemien.

Det var tænkt som et slagnummer i valgkampen, der begynder allerede efter sommerferien. Præsidenten har hverken store indenrigs- eller udenrigspolitiske resultater at fremvise, coronakortet risikerer at vende sig mod præsidenten, og nu begynder det for alvor at skride.