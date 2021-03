Dømt for at have kvalt sine fire børn: Forskere vil have frifundet kvinden, der bliver kaldt Australiens værste seriemorder

I 18 år er hun blevet kaldt Australiens værste, kvindelige seriemorder. Men nu sår et forskerhold tvivl om, hvorvidt beskyldningerne er sandfærdige. Det skriver The Guardian.

Kathleen Folbigg blev i 2003 beskyldt for at have slået sine fire børn ihjel over en tidsperiode på 10 år. Hun blev dømt til en fængselsdom på tredive år og har indtil videre afsonet lige omkring 18 år af sin straf.

Efter en syv ugers retssag blev hun dømt for at have kvalt sine fire børn Patrick, Sarah, Laura and Caleb, som alle døde før de fyldte to år. I dommen lagde man blandt andet vægt på hendes dagbog, som indeholdt hentydninger til, at hun havde noget med børnenes død at gøre. I medierne blev der lagt vægt på, at Kathleen Folbigg fremstod følelsesmæssigt upåvirket af sagen.

Nu skriver halvfems forskere en opfordring til guvernøren for delstaten New South Wales om at revurdere Kathleen Folbiggs dom med henblik på, at både videnskabelige og medicinske opdagelser viser, at børnene ikke er blevet slået ihjel, lyder det i The Guardian.