George Floyds familie får rekordstor erstatning

Det er signal om, at det ikke længere vil blive afskrevet som trivielt, være ligegyldigt og uden konsekvenser uretmæssigt at tage et sort liv.

Sådan omtrent skriver advokat Ben Crump på Twitter. Han repræsenterer George Floyds familie, og han skriver om det forlig, familien netop har indgået med bystyret i Minneapolis. Forliget er angiveligt det største af sin slags i amerikansk historie.

George Floyd mistede livet 25. maj, efter at en betjent holdt ham fast mod jorden med sit knæ på hans hals i ni minutter. Floyds død blev filmet, og det førte til voldsomme demonstrationer i Minneapolis, demonstrationer, som bredte sig til en lang række amerikanske stater. Slagordet var ’black lives matter’, og protesterne menes at have været de største i USA nogensinde. Demonstranterne krævede et opgør med racisme i samfundet generelt og i politiet især. Protesterne bredte sig også til udlandet.

Forliget lyder på 27 millioner dollar, eller knap 170 millioner kroner. Det er ifølge nyhedsbureauet AP det største forlig, der nogensinde er indgået i en sag om borgerrettigheder, inden der er faldet dom. En del af forliget er 3 millioner kroner, som skal bruges i det kvarter, hvor Floyd blev arresteret.