Tidligere udenrigsminister: »Nogle vil sige, at den fejlslutning kostede en kvart million mennesker livet«

Bashar al-Assad, den syriske diktator, hersker stadig. Det er 10 år siden, at enorme folkeskarer krævede hans afgang. Men efter en halv million døde har Assad genvundet magten over to tredjedele af Syrien.

Men diktatoren må leve med, at fremmede magter i dag har 444 baser og positioner i landet, og at Syriens grænser i stor udstrækning er under fremmede magters kontrol.

»Der er mange, der siger, at vi skulle have grebet militært ind selv, og at det ville have forandret hele situationen. Den abonnerer jeg ikke på«, siger Martin Lidegaard, udenrigsminister (R) 2014-15 og i dag formand for Udenrigspolitisk Nævn. »Når man kigger på, hvor dybt Rusland, Iran, Tyrkiet og alle mulige andre er engageret i Syrien, så er chancen for succes ved sådan en intervention lig nul. Det ændrer ikke på, at Syrien har udviklet sig til et veritabelt helvede«.