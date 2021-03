Syriens førstedame: Risikerer retssag og britisk statsborgerskab

Asma al-Assad har fået covid-19, men måske er det hendes mindste problem lige nu.

Hustruen til den syriske magthaver, Bashar al-Assad, har ligesom sin mand og sit land været gennem 10 år med krig og borgerkrig. Hun har selv været ramt af cancer. Og nu risikerer hun at blive stillet for en domstol – in absentia – og blive frataget sit britiske statsborgerskab.

Den britiskfødte og -uddannede Asma al-Assad risikerer ifølge Sky News at blive tiltalt for at støtte og opmuntre til terror under sin ægtefælles krigsførelse i Syrien.