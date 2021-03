»Fantastisk«: Danmark skyder penge i den »sidste udvej« for hviderussiske studerende

Dmitrij Masura havde siddet fængslet i Hviderusland i 38 dage, før han fandt ud af, at han var blevet bortvist fra Hvideruslands statslige universitet. Han havde været med til at planlægge nogle af de første elevdemonstrationer imod præsident Aleksandr Lukasjenkos styre på campus, og en dag, da han kom hjem efter at have demonstreret, ventede politiet på ham.

»Jeg tog til demonstrationerne, fordi jeg ikke kunne klare at se så mange forfærdelige ting ske i mit land«, fortæller han på en dårlig Zoom-forbindelse.