Fem internationale coronanedslag: Tyskland og Italien frygter ny smittebølge

Stigende smittetal i Tyskland får nu læger fra hospitalernes intensivafdelinger til at slå alarm: En nedlukning er nødvendig, hvis man skal undgå en alvorlig tredje bølge. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

»Ud fra de data, vi har, og med spredningen af den britiske mutation vil vi stærkt anbefale straks at vende tilbage til en nedlukning for at undgå en kraftig tredje bølge«, siger Christian Karagiannidis, der er leder af Tysklands register over intensiv behandling.

I fredags offentliggjorde det tyske Robert Koch Institut en prognose, der forudser flere nye smittetilfælde til påske, end da landets anden bølge toppede i slutningen af december.