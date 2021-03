Beijing ramt af den værste sandstorm i 10 år

En kraftig sandstorm fejede mandag henover det nordlige Kina og indhyllede blandt andet hovedstaden Beijing i et tykt lag støv. Sandstormen er den kraftigste i ti år, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Fra morgenstunden var himlen over Beijing dækket af en gul-orange tåge, som sænkede sigtbarheden ned til 500 meter flere steder.

»Det ligner verdens undergang«, siger en beboer i Beijing til nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne i Beijing udsendte fra morgenstunden en ’gul’ advarsel til hovedstadens beboere, mens Beijing Meteorologisk Observatorium rådede borgerne til at tage det nødvendige forholdsregler.

Ifølge det kinesiske nyhedsmedie Global Times blev niveauet for atmosfærisk partikler (pm10) mandag morgen målt til næsten 10.000 mikrogram per kubikmeter i Beijings centrum. Verdenssundhedsorganisationen WHO betragter 55-154 mikrogram per kubikmeter som et ’moderat’ niveau.