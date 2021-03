I Myanmar er hæren gået i krig mod sin egen befolkning: »Soldater stillede sig op i tre rækker. Så begyndte de at skyde«

Fakta

Myanmar

Myanmar var tidligere en britisk koloni, men blev selvstændigt i 1948. I 1962 tog militæret magten ved et kup, og efterfølgende regerede generalerne i årtier landet, indtil de i 2010 og frem løsnede tøjlerne en smule. Det førte til, at Myanmars såkaldte jernlady, Aung San Suu Kyi, og hendes parti, NLD, i 2015 vandt et valg og bagefter kunne danne regering.

Ved et valg i november sidste år gentog NLD sin succes og fik 83 procent af stemmerne, men blev dermed en for stor trussel mod generalerne. I februar gennemførte militæret et kup, hvor det afsatte Aung San Suu Kyi og resten af hendes regering. Aung San Suu Kyi og mange af hendes ministre og partifæller er nu fængslet.





