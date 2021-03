Frygtelige videoer sendes ud af Myanmar: Militæret har tilsyneladende besluttet at slå folkets oprør ned ved at skyde med skarpt

Det er frygtelige videoer, som i disse dage bliver sendt ud af Myanmar via de sociale medier.

På en video ses soldater henrette en ung mand på åben gade. Angiveligt skete drabet mandag aften. To skud kan tydeligt høres, og bagefter slæber soldaterne mandens livløse krop væk med en stribe af blod efter sig. Mandens tøj er blevet revet af, så han er helt nøgen.

På en anden video skiftes soldater til at skyde ind i en folkemængde og bryder derefter ud i jubel.

På en tredje video ses soldater gå gennem et boligkvarter midt om natten, mens de råber og ødelægger vinduer og sidespejle på de biler, som står parkeret, i et tydeligt forsøg på at skræmme beboerne.

Og sådan fortsætter det. Hver dag kommer der nye og stadig mere voldsomme og blodige videoer ud, og de dokumenterer, at Myanmar nu er et land i krig. Mellem et militær, der ikke længere tøver med at bruge tunge kampvåben, og en befolkning, der er ubevæbnet, men som ikke desto mindre hver dag fortsætter med at protestere mod det kup, som militæret gennemførte i begyndelsen af februar.