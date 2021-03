For første gang skal en centralbank tøjle de vilde boligpriser

Centralbankerne får hele tiden nye opgaver: De skal være den ultimative låneinstans. De skal regulere pengemarkedet. De skal være med til at styre nationaløkonomien ... og nu også sørge for, at der er boliger, som er til at betale.

Nogenlunde sådan lød formuleringen for et par dage siden i netmagasinet Quartz, efter at Jacinda Arderns regering i New Zealand har bedt landets centralbank om ikke bare at styre prisudviklingen generelt, men også at gøre det til en hovedopgave at styre prisudviklingen på ejerboliger.