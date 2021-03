David Brooks: Til at begynde med kunne Biden ligne en fiasko. Sådan er det bestemt ikke længere

Loven om coronahjælpepakker, der netop er blevet vedtaget, er et af de vigtigste stykker lovgivning i generationer. Som Eric Levitz skriver i New York Magazine, vil den fattigste femtedel af de amerikanske husstande opleve, at deres indkomst stiger 20 pct.; en familie på fire, hvoraf en er i arbejde, og en er arbejdsløs, vil modtage små 80.000 kr. i støtte. Børnefattigdommen vil blive halveret.

Men loven rækker langt ud over den coronarelaterede hjælp. Der er 1 mia. dollars (ca. 6,24 mia. kr.) til velfærdsindsatser. Sorte landmænd vil modtage over 25 mia. kr. som led i noget, der kunne ligne et skridt på vej mod erstatning for årtiers tab af jord på grund af diskrimination. Den offentlige støtte til sundhedsforsikringer øges betydeligt. Mange af disse nye foranstaltninger, såsom skattefradraget til børnefamilier, kan meget vel blive permanente.