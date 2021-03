Splittede højrepopulister taber terræn i Tyskland

»Fuldkommen normalt«, sagde Jörg Meuthen til den flok journalister, der er mødt op i Berlin for at høre, hvad han som formand for Alternative für Deutschland tænker om det største nederlag i det højrepopulistiske partis korte og tumultariske historie.

Fuldkommen normalt at miste cirka en tredjedel af stemmerne?

Ja, for efter en »kometagtig opstigning« må partiet nu igennem en »konsolideringsfase«. Et nyt parti har brug for at »professionalisere« sig, forklarer Meuthen. Og mener velsagtens: brug for at slippe af med de værste højreekstreme typer, der er godt i gang med at splitte partiet i to dele.

Dagen inden var AfD styrtdykket ved valgene i to sydvesttyske delstater. I Baden-Württemberg faldt partiet fra 15,1 til 9,7 procent af stemmerne. I Rheinland-Pfalz fra 12,6 til 8,3 procent. Intet andet parti blødte så mange vælgere.

Men altså ingen grund til panik, hvis man skal tro Jörg Meuthen. Ulykken skyldtes omstændigheder, som AfD ikke selv var herre over. Ydre omstændigheder.