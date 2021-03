Sex-afhængig skyder otte - og sætter brand i debat om racisme mod asiater i USA

Da otte tilfældige ofre blev mejet ned ved angreb på tre wellness-centre i Atlanta i USA skabte det straks frygt for, at ugerningerne bundede i had mod asiater.

Det er en gruppe, der i kølvandet på coronasmitten har følt sig udsat for vold og chikane af gerningsmænd, der giver den skylden for sygdommens opståen og spredning.

Men motivet for drabene har ifølge de foreløbige oplysninger ikke noget med fremmedhad at gøre. Den anholdte – der ifølge amerikanske medier har erkendt at have skudt løs i flere spa-klinikker – har tilsyneladende været drevet af problemer med seksuel afhængighed og handlet i et forsøg på at få ram på det, der har fristet ham. Manden, der fremstår som dybt religiøs, har ifølge bekendte været i behandling for sexafhængighed, men er flere gange faldet i og har frekventeret bordeller.