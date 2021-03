Iran kalder katastrofen i 1.400 meters højde »en menneskelig fejl« - det tror Canada og Ukraine ikke på

Ifølge Irans civile luftfartsmyndighed var det en forkert justering af en luftforsvarsradar og en fejl begået af en operatør, der førte til nedskydningen af et ukrainsk passagerfly i januar 2020, som kostede alle 176 om bord livet.

Det fremgår af den endelige havarirapport, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Rapporten om nedskydningen af Flight PS572 fra Ukraine International Airlines får en hård medfart af både Ukraine og Canada.

Blandt passagererne var der 55 canadiske statsborgere, og Canada kritiserer rapporten for at være »ufuldstændig« og for ikke at forsøge at besvare, »hvad der i virkeligheden skete«, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Der vil ikke være nogen trøst at hente for familierne«, udtaler en talsmand for den canadiske premierminister og tilføjer, at rapporten ikke giver den fulde historie med hårde beviser til at bakke den op.