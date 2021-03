Bidens 'Putin er en morder'-udtalelse vækker overraskelse

Med sin usædvanlig hårde retorik overfor Ruslands præsident Putin springer USA’s præsident, Joe Biden, for alvor ud som international værdikriger.



»Jeg ser det som et udslag af Bidens fokus på at sætte værdierne forrest i politik og klargøre linjerne mellem det demokratiske og det autokratiske«, siger professor Sten Rynning, der er ekspert i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik på Syddansk Universitet.

I et interview på tv-stationen ABC sagde Joe Biden forleden, at Putin kommer til at »betale prisen« for at underminere det amerikanske valg. Da Biden blev spurgt, om han mente, at Putin er en morder, svarede han: »Hm ... ja, jeg gør« og tilføjede, at Putin ikke havde nogen sjæl.

»Biden gør styreformer til en samlingsplatform for de tætte alliancebånd, han gerne vil have internationalt«, siger Sten Brynning.