Bolsonaro har mistet grebet om sine coronaløgne – og hans rival er tilbage

Da Brasiliens højreradikale præsident, Jair Bolsonaro, tidligere på ugen udnævnte sin fjerde sundhedsminister siden coronapandemiens start, stod det klart, hvor presset han er fra alle sider.

Landet gennemlever lige nu sit hidtil værste øjeblik i cornakrisen. Med et dødstal, der onsdag toppede med 3.149 døde på blot en enkelt dag, og en sundhedssektor, der overalt i landet er kollapset eller tæt på, er præsidenten nået til et punkt, hvor han ikke længere kan hævde, at pandemien blot er ’den lille forkølelse’, som han ellers ynder at kalde den.