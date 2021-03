EU truer: Vacciner nu. Ellers stopper eksporten

Når EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen tager ord som eksportforbud i sin mund, skal man lytte nøje.

Hun nævnte det onsdag i forbindelse med præsentationen af det coronapas, som efter planen skal gælde fra sommer. Her talte hun også om, at EU eksporterer vacciner til lande, der selv producerer vacciner. For eksempel Storbritannien. Mens der ikke rigtig kommer noget den anden vej.

Her sagde von der Leyen, at EU måtte overveje at stramme eksporten af vacciner ud af EU. Italien har sagt nej til at eksportere vacciner til Australien, nu overvejer EU-Kommissionen at stramme den strafforanstaltning. Og dermed gøre det lettere at forbyde eksport ud af EU.

Det er fyord i det frihandelselskende EU, og ifølge kilder i EU-Kommissionen skal man også i første omgang læse det som en trussel. Det er ikke noget, der endnu er foreslået. Men det er en mulighed for Ursula von der Leyen.