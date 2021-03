Mineselskab: Grønlandske myndigheder var patetiske, fordomsfyldte, lunefulde og ukvalificerede

Grønlands miljømyndigheder er ukvalificerede, usaglige og forfalder til kvasi-videnskabelig pingpong.

Direktør John Mair fra det australske mineselskab Greenland Minerals Ltd (GML) var langtfra tilfreds med Miljøstyrelsen for Råstofområdet i det grønlandske selvstyre, da han for knap to år siden sendte en harmdirrende klage til chefen for styrelsen, Naja Demant-Poort.

Selskabet var i gang med det femte udkast til en VVM-undersøgelse om den planlagte mine i Kvanefjeld/Kuannersuit ved Narsaq i Sydgrønland. Arbejdet med det havde på det tidspunkt stået på i mere end fire år. De grønlandske embedsmænd havde – sammen med rådgivere fra blandt andet Aarhus Universitet – sendt tidligere udkast til den afgørende miljøvurderings rapport retur med krav om flere detaljer og bedre undersøgelser.

GML i almindelighed og direktør John Mair i særdeleshed følte sig tydeligvis uretfærdigt behandlet af Grønland.

»Denne kvasi-videnskabelige pingpong kan ikke retfærdiggøres af (Deres, red.) fordomsfulde opfattelse af, at (projektet, red.) er komplekst og indebærer substantielle miljømæssige risici«, skrev den australske minedirektør.