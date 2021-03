Ny liste: Her er de lykkeligste lande i verden

For fjerde år i træk er borgerne i Finland kåret som verdens lykkeligste folk.

Det var en position, som tidligere i mange år tilhørte Danmark, men danskerne må i år nøjes med en tredjeplads.

Det fremgår af den nye statistiske opgørelse foretaget af Gallup i 149 lande for FN’s World Happiness Report.

Finlands førsteplads kommer efter et år, som har været svært for alle lande på grund af covid-19.

Lige efter Finland kommer Island og så Danmark. Schweiz og Holland klemmer sig ind på fjerde og femtepladsen. Sverige følger efter på sjettepladsen.

»Norge kåret til det mindst lykkelige land i Norden, lyder den lidt triste overskrift hos det norske nyhedsbureau, NTB. For i 2020 blev det kun til en plads som nummer otte. Et fald fra nummer fem.

Det ændrer dog ikke ved, at de nordiske lande under ét suverænt er de mest lykkelige efter den metode, som Gallup og FN benytter.

Finland gør sig især bemærket på den gensidige tillid, der er mellem landets borgere.

Og i et år, hvor covid-19 har sat sit præg på samfund verden over, fremstår Finland også i særklasse ved at have langt færre smittede i forhold til det øvrige Europa.

De 5,5 millioner finner har kun haft 805 døde med covid-19. Til sammenligning er det samme tal 2397 i Danmark.

Danmark blev senest i 2016 i FN-rapporten udnævnt til verdens lykkeligste folk.

På grund af covid-19 har man ikke overalt kunnet gennemføre analysen, som man plejer. Der mangler data fra en del lande.

Men set over de seneste år rangerer Afghanistan som verdens mest ulykkelige land med Zimbabwe på næstsidste plads.

ritzau