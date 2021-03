Den katolske kirke skjulte i årtier seksuelle overgreb

En dag i 1995 gik en katolsk præst ind til kardinalen i Köln og bekendte, at han var pædofil. Fire år tidligere havde han begået et »seksuelt fejltrin« over for et cirka tiårigt barn. Kardinalen, som dengang hed Joachim Meisner, lyttede til synderen.

Og foretog sig derefter ingenting.

Præsten fortsatte med at være præst, indtil han for tre år siden selv valgte at trække sig tilbage. Og sagen er på ingen måde enestående.

En ny bibeltyk rapport tegner et skandaløst billede af, hvordan seksuelle overgreb i ærkebispedømmet Köln gennem årtier er blevet bagatelliseret og stuvet af vejen for ikke at skade den katolske kirkes omdømme.

Det er ingen nyhed, at nogle katolske præster forgriber sig på mindreårige. Også i Tyskland har der været masser af sager. Ikke mindst i Köln, der er Tysklands største bispedømme. Men det er første gang, at det grundigt dokumenteres, hvordan kirkens øverste ledere systematisk har ignoreret overgrebene.