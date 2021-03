Finlands unge statsminister er jaget vildt på nettet

Hun er ung, kvinde, aktiv på Instagram og politiker.

Hvis vi har lært noget fra de sidste par ugers historier om X Factor-deltagere og politikere, der oplever at blive overfuset med hadefulde beskeder på sociale medier, så er det, at personer med ovenstående kendetegn tilsyneladende er ekstra udsat for chikane og had på nettet.

Det lader dog til, at Finlands statsminister, Sanna Marin, er særligt hårdt ramt.

Den blot 35-årige kvinde er den ufrivillige hovedperson i en ny undersøgelse fra det finske sikkerhedspolitiske forskningscenter Nato StratCom. Forskningscentret har kodet hundredtusinder af Twitter-kommentarer til medlemmerne af den finske regering i perioden 12. marts til 27. juli 2020, og resultatet er foruroligende.

Næsten én ud af ti kommentarer til regeringsmedlemmerne er hadefuld eller chikanerende, hvor der bliver brugt skældsord, øgenavne eller trusler. Godt 8.333 chikanekommentarer, en tredjedel af samtlige hadefulde beskeder, henvender sig til statsminister Sanna Marin.