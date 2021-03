Storpolitik og sanktioner: 10-årige Muhlise må ikke rejse ud af Kina. Anders Fogh må ikke rejse ind

Muhlise på 10 år er bare en lille pige. Hun tilhører det muslimske mindretal, uighurerne, i den kinesiske provins, Xinjuiang. Hun savner sin far, som hun ikke har set i fire år. Egentlig skulle hun, hendes mor og bror bare hente et pas, men nu er de spærret inde som en del af et forfulgt mindretal. Og den 10-årige Muhlise er blevet et af mange symboler på et storpolitisk spil, der lige nu udspiller sig mellem EU og Kina.

Kodeordene er menneskerettigheder og sanktioner.