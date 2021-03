Strøm af migrantbørn presser Joe Biden

Hver nat krydser desperate flygtninge og migranter fra Mellemamerika Rio Grande-floden og prøver at komme ind i USA. Alene i februar blev næsten 100.000 arresteret eller tilbageholdt af grænsepolitiet, hvilket er det højeste tal for en februar måned siden 2006. Faciliteterne er overfyldte. Der kom 9.400 uledsagede mindreårige i myndighedernes varetægt. Marts ventes igen at sætte rekord.

Ud over den menneskelige fare og ulykke for mange af migranterne er scenerne ved grænsen blevet præsident Joe Bidens første politiske krise. Republikanere og konservative medier har travlt med at give ham skylden.

Hans regering har i de første måneder gjort op med en række af præsident Donald Trumps politikker, som de beskriver som inhumane og ulovlige, men har nu travlt med samtidig at understrege, at USA’s grænse stadig er lukket.