Efter seks års krig: ’I Yemen handler nødhjælp om overlevelse’

Krigstræthed er måske det bedste, yemenitterne kan håbe på. Seks år har krigen nu raset. Fire millioner mennesker er fordrevet under krigen, mange af dem flere gange. Og 20 millioner yemenitter – to tredjedele af den nødstedte befolkning – har akut brug for humanitær hjælp.

Der mangler mad. Der mangler drikkevand. Der mangler medicin. Der mangler adgang til læger. Der mangler beskyttelse mod covid-19. Der er kolera. Og det er håbløst svært at få nødforsyninger ind i landet, fordi den saudiske alliance blokerer for den vigtige havn i Hudaidah. Og håbløst svært at få nødforsyninger ud i landet, fordi Houthi-bevægelsen blokerer for adgang til mange byer. Og fordi krigen raser.

Hvad skal krigen tjene til? Det er mindre klart. Derfor kan et saudisk forslag om våbenhvile friste til spag optimisme. På den anden side: Der skal kun to til tango. Men i Yemen skal der mindst tre, reelt mange flere, til både våbenhvile og fred.

Her er de:

Den nordyemenitiske Houthi-bevægelse, der i 2014 år invaderede hovedstaden, Sana’a, er i gang med en offensiv mod ørkenbyen Marib, hvor flere hundrede tusinde interne flygtninge søger ly.