Storpolitik og sanktioner: 10-årige Muhlise må ikke rejse ud af Kina. Anders Fogh må ikke rejse ind

Muhlise på 10 år er bare en lille pige. Hun tilhører det muslimske mindretal, uighurerne, i den kinesiske provins, Xinjuiang. Hun savner sin far, som hun ikke har set i fire år. Egentlig skulle hun, hendes mor og bror bare hente et pas, men nu er de spærret inde som en del af et forfulgt mindretal. Og den 10-årige Muhlise er blevet et af mange symboler på et storpolitisk spil, der lige nu udspiller sig mellem EU og Kina.

Kodeordene er menneskerettigheder og sanktioner.

Da EU’s udenrigsministre mandag eftermiddag besluttede at indføre sanktioner mod fire navngivne kinesere og en enkelt organisation for at overtræde menneskerettighederne i Xinjiang-provinsen ved at forfølge muslimske uighurer, udløste det prompte en modreaktion fra Kinas side.

Ti personer fra medlemmer af EU-Parlamentet til uafhængige forskere og fire institutioner, herunder tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens organisation Alliance of Democracies Foundation, står på den liste, som Kina nu rejser modsanktioner overfor og forbyder at rejse til Kina.